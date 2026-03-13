إعلان

"الزراعة": استقرار كامل في إمدادات الأسمدة المدعمة ولا نقص في الحصص

كتب : أحمد الجندي

01:38 م 13/03/2026

الأسمدة المدعمة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها الكامل بدعم المزارع المصري وتوفير كافة السبل التي تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وحماية مصالح المنتجين في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، الجمعة، إلى انتظام منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وفقاً للمنظومة، والجداول الزمنية المقررة والمساحات المنزرعة المسجلة على "كارت الفلاح"، حيث تم توفير كافة الكميات اللازمة للموسم الحالي في كافة الجمعيات الزراعية، ولا يوجد أي نقص في الحصص المقررة.

وأكدت الوزارة متابعة، عمليات شحن وتوريد المستلزمات الزراعية وعلى رأسها الأسمدة من المصانع والموردين، والتي تشهد حالة استقرار حاليا، مع وجود مخزون استراتيجي كافي يضمن تلبية احتياجات المزارعين دون أي عوائق، وذلك في إطار خطة الدولة الاستباقية لتأمين مدخلات الإنتاج الزراعي.

وفي سياق متصل وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف اللجان الرقابية والميدانية للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين بشكل فوري، مع ضمان انسيابية حركة التداول والبيع.

وشدد على أن الدولة المصرية تضع قطاع الزراعة على رأس أولوياتها، وتعمل بشكل دائم على دراسة كافة المتغيرات لضمان عدم تأثر تكاليف الإنتاج أو سلاسل الإمداد بأي تحديات خارجية، بما يضمن استقرار أسعار المحاصيل وتحقيق العائد الاقتصادي العادل للمزارعين.

