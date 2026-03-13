إعلان

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:05 م 13/03/2026

الرئيس السيسي

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد المشير طنطاوي، والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الشيخ الدكتور السيد حسين عبد الباري ألقى خطبة الجمعة تناول خلالها فضل الشهادة في سبيل الله ومنزلة الشهيد الذي ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته، وأنه يجب على الجميع الاقتداء والسير على خطى الشهداء الأبرار في بذل الغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

يوم الشهيد الرئيس السيسي مسجد المشير طنطاوي

