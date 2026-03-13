إعلان

تبادل ضرب بالعصي والحجارة.. كواليس خناقة محطة البنزين بالهرم

كتب : محمد شعبان

01:45 م 13/03/2026

طرفا المشاجرة

كشفت تحريات مباحث الهرم ملابسات مقطع فيديو متداول لمشاجرة داخل محطة وقود.

بتاريخ 5 مارس الجارى حدثت مشاجرة داخل محطة وقود بين طرف أول 3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى" وطرف ثان 3 أشخاصلاصطدام الطرف الأول عن طريق الخطأ بأحد أفراد الطرف الثانى حال توقفه بسيارته فاستعان بأنصاره وتعديا كل منهم على الآخر بالضرب بعصا خشبية والتراشق بالحجارة محدثين إصابة الطرف الأول وتلفيات بالسيارة المنوه عنها.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (العصا الخشبية) المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

فيديو الهرم خناقة محطة النزين محطة وقود مشاجرة

