تقدّم الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، بعدد من الشكاوى ضد صحفيين وإعلاميين، على خلفية تصريحات ومنشورات مسيئة صدرت ضد شخصه وأفراد أسرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والبرامج التلفزيونية.

تفاصيل الشكاوى المقدمة من الإعلامي توفيق عكاشة

أوضحت مستندات حصل مصراوي على نسخة منها، أنه جاء في مقدمة المشكو في حقهم كل من الإعلامي محمد الباز، والإعلامي عمرو حافظ، والدكتورة سميرة الدغيدي، مالكة قناة الشمس الفضائية، والمستشار محمد الدمرداش، والصحفي أحمد الدريني، والصحفي محمد الصعيدي، ورئيس تحرير جريدة نيووز روم أحمد صبري، والصحفي تامر شيرين شوقي.

وتشير الشكاوى، إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص أدلوا بتصريحات أو نشروا منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات وإيحاءات تمس سمعة الإعلامي وتشكك في ولائه الوطني، وتصف نشاطاته الإعلامية بأنها تهدد الأمن القومي وتخدم أجندات خارجية، وهو ما نفاه موكله تمامًا.

يذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة كان قد أصدر بيانًا تحذيريًا جاء فيه أن هذه التصريحات والمنشورات تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومبادئ المهنة التي تنص على الصدق والدقة والموضوعية، وتحظر التشهير والتحريض على العنف أو العنصرية، مؤكدًا أن أي إساءة له أو لعائلته ستقابل باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة مرتكبيها، وفقًا للقوانين المصرية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والسب والقذف.

وأكد البيان أن الإعلامي يحرص على احترام حرية الرأي والتعبير، ولكنه لن يتسامح مع أي محاولة للإساءة لشخصه أو لسمعته أو لعائلته، داعيًا الإعلاميين إلى الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية في جميع منشوراتهم وتصريحاتهم.

