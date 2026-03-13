أظهرت لقطات مصورة، تم التحقق منها من بي بي سي الفارسية وقسم تقصي الحقائق، وقوع انفجار في العاصمة الإيرانية طهران بالقرب من مسيرة مؤيدة للحكومة بمناسبة يوم القدس.

وتحتفل إيران بيوم القدس في آخر جمعة من شهر رمضان، وقد أُسست هذه المناسبة عام 1979 على يد مؤسس الجمهورية الإسلامية، آية الله روح الله الخميني، دعماً للقضية الفلسطينية ومعارضةً لإسرائيل.

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تم تسجيلها قرب ميدان انقلاب المركزي، المتظاهرين وهم يهتفون "الله أكبر" و"الموت لأمريكا"، بينما ارتفع عمود من الدخان في الخلفية، كما حمل بعض المتظاهرين صوراً للمرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في وقت سابق تحذيراً بالإخلاء لمنطقة قريبة من موقع المسيرة.