أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار بشكل عشوائي على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

وأكدت الهيئة في بيان لها، استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على شمال الصعيد والصحراء الغربية ومناطق من القاهرة الكبرى.

وحذرت الأرصاد من تدهور الرؤية الأفقية تدريجيًا لتصل إلى أقل من 1000 متر، مشيرة إلى مجموعة من التدابير الوقائية، منها الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة والأشجار، والقيادة بحذر على الطرق خاصة الصحراوية والسريعة، وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر أثناء الخروج.