إعلان

حالة الطقس| "الأرصاد": سقوط أمطار بشكل عشوائي بهذه المناطق

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:45 م 13/03/2026

سقوط أمطار أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار بشكل عشوائي على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

وأكدت الهيئة في بيان لها، استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على شمال الصعيد والصحراء الغربية ومناطق من القاهرة الكبرى.

وحذرت الأرصاد من تدهور الرؤية الأفقية تدريجيًا لتصل إلى أقل من 1000 متر، مشيرة إلى مجموعة من التدابير الوقائية، منها الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة والأشجار، والقيادة بحذر على الطرق خاصة الصحراوية والسريعة، وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر أثناء الخروج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة الطقس الأرصاد حالة طقس الجمعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة جنايات الجيزة.. لماذا برأت المحكمة متهمين بالاتجار بـ150 كيس هيروين؟
حوادث وقضايا

مفاجأة جنايات الجيزة.. لماذا برأت المحكمة متهمين بالاتجار بـ150 كيس هيروين؟
معتمد جمال: "حضرنا إلى الكونغو لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة"
رياضة محلية

معتمد جمال: "حضرنا إلى الكونغو لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة"
هل كانت 23 رمضان ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
جنة الصائم

هل كانت 23 رمضان ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
د. مصطفى الفقي: لا أحزاب في مصر.. وأدعو لتغيير النظام السياسي لـبرلماني
مصراوى TV

د. مصطفى الفقي: لا أحزاب في مصر.. وأدعو لتغيير النظام السياسي لـبرلماني
الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يبحثان وقف التصعيد العسكري وسبل الحل الدبلوماسي
أخبار مصر

الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يبحثان وقف التصعيد العسكري وسبل الحل الدبلوماسي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"