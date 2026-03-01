وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز تحكم غرب الإسكندرية

كتب ـ محمد صلاح:

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية اليوم السبت بزيارة ميدانية إلى مركز تحكم غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الذى يضم فى نطاقه الجغرافى (12) محطة محولات و(100) لوحة حلقية ذكية و(56) موزع جهد متوسط و(50) مكثف جهد متوسط سعة 300 ك.ف و(5000) عداد ذكي من المشروع الذى يشمل 300 ألف عداد ذكي.

واستمع الدكتور محمود عصمت ، والمهندس ايمن عطية ، إلى عرض توضيحي قدمه المهندس إيهاب الفقي رئيس الشركة، حول خطة العمل لتأمين التغذية الكهربائية ومنع الهدر، والحد من الفقد، ومواجهة التعدى على التيار الكهربائي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فى نطاق عمل الشركة، وكذلك توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية والتوسع العمرانى، وشمل العرض أهمية مركز التحكم الجديد الذي دخل مرحلة اختبارات الإتاحية، وإجراء المناورات، وعزل المهمات من خلال مركز التحكم، بالتوازي مع استكمال شركة سيمنز إتمام بعض الاعمال باستخدام البرامج الحديثة لتحليل بيانات الشبكة الكهربية، مما له الأثر في سرعه تحديد الأعطال وعزلها، وإعادة التيار لباقى المشتركين مع عمل اتزان للأحمال وحماية مهمات الشبكة والوقاية من الأعطال الناتجة عن ارتفاع الأحمال، وشمل العرض آلية عمل مركز تحكم غرب الاشرافي وإدخال البنية للعدادت الذكية.

شملت الزيارة تفقد مركز البيانات بالشركة الذي يغطي الأغراض المختلفة ومنها (الشحن الموحد -الإصدار الموحد – الضبطية القضائية وكافة المعلومات الخاصة بالمشتركين وأعمال المنصة الإلكترونية الموحدة)، ومركز بيانات العدادات الذكية بسموحة حيث تم تركيب 18114 عداد ذكى يتم قرائتها والتحكم فيها عن بعد، من خلال منظومة التشغيل الملحقة بمركز بيانات العدادات الذكية بمركز البيانات الرئيسي MDM ، ومركز التحكم الاشرافي الذي يعمل على مراقبة ومتابعة شبكة الجهد المتوسط والمنخفض على مستوى محافظة الإسكندرية بالإشراف على الثلاث مراكز ومتابعة أعطال الجهد المنخفض والعدادات الذكية، وتم تفقد محطة الطاقة الشمسية الموجودة أعلى مركز التحكم، التي تتكون من 51 موديول بإجمالي قدرة 24.5 م وات ساعة.

حرص الدكتور محمود عصمت على مشاركة العاملين إفطارهم الجماعي، موجها التهنئة لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، مطالبا ببذل الجهد والمزيد من اليقظة لضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيدا بالروح العالية التى تجلت على مدار اليوم ومستوى التعاون والعمل بروح الفريق، لتقديم أفضل الخدمات للمشتركين. موضحاً، أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرا إلى استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة، موضحا المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم والتوسع فى منظومة العدادات الذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة.