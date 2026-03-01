كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مصطفى الفقي يكشف متى تلجأ إيران لخيار شمشون؟.. وهل تغير إسرائيل خريطة المنطقة؟

حذر المفكر السياسي مصطفى الفقي، من سيناريو محتمل قد تلجأ إليه إيران إذا تأكدت من تفوق عسكري لا قبل لها به، مشبهًا إياه بخيار "شمشون" أو "هدم المعبد على الجميع".

قنديل: الإيرانيون ليسوا بالسذاجة ليظنوا أن المفاوضات ستستمر دون ضربة عسكرية

أكد المفكر السياسي عبد الحليم قنديل، أن الإيرانيين ليسوا بالسذاجة ليظنوا أن مفاوضات جنيف كانت ستستمر دون ضربة عسكرية، موضحًا أن الحرب تجري على الهواء وليست فقط عسكرية، بل نفسية وضغط لإجبار إيران على التنازل في المفاوضات النووية التي جرت في مسقط وجنيف مرتين.

عبد المنعم سعيد: تورط واشنطن جيوستراتيجي وارد.. والانخراط الأمريكي المباشر تداعياته خطيره

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الحالية تعود جذورها إلى ما جرى في 7 أكتوبر 2023، معتبرًا أن تلك الأحداث شكلت نقطة الانطلاق لسلسلة من التطورات التي قادت إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

النظام لن ينهار.. عبد الحليم قنديل: مقتل خامنئي لن يؤثر عسكريًا أو سياسيًا على طهران

أكد المفكر السياسي عبد الحليم قنديل، أن تصريحات ترامب وتأكيد مقتل خامنئي -إن صحت- لا تعني شيئًا جوهريًا، موضحًا أن الحرب تجري على الهواء وليست فقط عسكرية، بل نفسية وضغط لإجبار إيران على التنازل في المفاوضات النووية التي جرت في مسقط وجنيف مرتين.

مصطفى الفقي: إسرائيل تريد قهر الإرادة الفلسطينية.. ومصر كانت حجر عثرة أمام المخططات الإسرائيلية

أكد المفكر السياسي مصطفى الفقي، أن هناك فارقًا جوهريًا بين الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية تجاه إيران. وقال الفقي إن الولايات المتحدة تركز في تعاملها مع طهران على الملف النووي فقط، بينما تركز إسرائيل على التأثير الإقليمي الإيراني وتهديده لشرعية وجودها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد إسقاط النظام الإيراني بالكامل، وهو ما لا يعد هدفًا حقيقيًا لترامب.