كتب- محمد لطفي:

"إخوتي وأخواتي، بعد يومين سنحتفل بعيد البوريم. قبل 2500 عام في بلاد فارس القديمة، قام عدو ضدنا بهدف تدمير شعبنا بالكامل. لكن مردخاي اليهودي والملكة أستير أنقذا شعبنا بشجاعتهما. في ذلك الوقت سقط هامان الشرير، واليوم أيضًا سيسقط النظام الشرير".

هكذا جاء أول رد فعل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بعد انطلاق الحرب التي تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران.

وتعد هذه الكلمات محاولة لتسويق العملية العسكرية الجارية ضد إيران ضمن الخرافات التوراتية والصراعات الوجودية التي تمتد لأكثر من 2500 عام، مستحضرًا روايات من العهد القديم وربطها بعيد "البوريم" الذي يحتفل به اليهود بعد يومين.

وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه نتنياهو من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، بعد ساعات قليلة من بدء عملية عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة أطلقت عليها إسرائيل اسم "زئير الأسد".

واستهدفت العملية مواقع استراتيجية داخل إيران، وفقًا لتصريحات إسرائيلية رسمية.

وقد ربط نتنياهو بين التهديد الإيراني المعاصر والعداء الفارسي التاريخي، مؤكدًا أن الصراع الحالي يتجاوز الاعتبارات الجيوسياسية التقليدية ويصل إلى مستوى وجودي. ودعا في الخطاب إلى الوحدة الوطنية أمام ما وصفه بـ"النظام الشرير".

ما هو عيد البوريم اليهودي وما هي طقوسه؟

عيد البوريم هو أحد أكثر الأعياد اليهودية بهجة ومرحًا، ويشبه الكرنفال حيث ينتقل اليهود من الحزن إلى الفرح.

يُحيي العيد ذكرى خلاص اليهود من مؤامرة الوزير هامان لإبادة الشعب اليهودي في الإمبراطورية الفارسية القديمة، كما وردت في سفر أستير بالعهد القديم.

ويبدأ العيد مساء الاثنين 2 مارس المقبل ويستمر حتى 3 مارس.

تجري أحداث القصة في بلاد فارس القديمة، حيث تآمر هامان (وزير الملك أحشويروش) لإبادة جميع اليهود.

اختار هامان تاريخ المذبحة عن طريق إلقاء "الپور" (أي القرعة)، ومن هنا جاء اسم العيد "پوريم" الذي يعني "القرعات".

تم إحباط المخطط بفضل بطولة أستير (الملكة اليهودية التي أخفت هويتها) وابن عمها مردخاي. تدخلت أستير لدى الملك وكشفت له المؤامرة، مما أدى إلى إعدام هامان وإنقاذ اليهود.

طقوس واحتفالات

خلال عيد البوريم، يقوم اليهود بأربع وصايا رئيسية:

- قراءة سفر أستير (ميجيلا): تُقرأ القصة في الكنيس مرتين (مساءً ونهارًا)، وكلما ذُكر اسم "هامان"، يُحدث المصلون ضوضاء باستخدام "الگرگر" (خشخيشات) أو أقدامهم "لمحو" اسمه.

- تقديم الهدايا (مشلوه منوت): يرسل اليهود هدايا طعامية (عادةً ما تحتوي على نوعين من الأكل) للأصدقاء والعائلة لتعزيز المحبة.

- الصدقة للفقراء (متنوت لافييونيم): إعطاء تبرعات أو وجبات للأقل حظًا ليدخلوا هم أيضًا في فرحة العيد.

- الوليمة الاحتفالية (سعودة): تناول وجبة كبيرة خلال النهار، وغالبًا ما تتضمن شرب الخمر حتى حالة لا يستط

يع فيها الشخص التمييز بين "هامان" و"مردخاي".