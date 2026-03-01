وزير الخارجية الأمريكي يلغي رحلته إلى إسرائيل

أ ب

ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، رحلته إلى إسرائيل التي كانت مقررة يوم غد الإثنين، في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت وزارة الخارجية، إن الرحلة التي كان من المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء، قد ألغيت الآن. ولم تكن هناك أي إشارة إلى ما إذا كان سيجري إعادة جدولة موعد الزيارة.

وقال ديلان جونسون، مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة: "نظرا للظروف الحالية، لن يسافر الوزير روبيو إلى إسرائيل في 2 مارس".