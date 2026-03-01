كتب-عمرو صالح:

وجّه المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الفريق أشرف سالم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى رجال القوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان.



وأكد رشاد في بيان له أن نصر العاشر من رمضان سيظل ملحمة خالدة أعادت للوطن كرامته وعزته، وسجلًا مضيئًا في تاريخ الأمة المصرية والعربية، حيث سطر أبناء القوات المسلحة ومعهم الشعب المصري أروع نماذج التضحية والفداء وحب الوطن.



وأضاف أن الجيش المصري قدّم في هذا اليوم درسًا عسكريًا واستراتيجيًا أذهل العالم، ولا تزال خططه تُدرّس في كبرى الأكاديميات العسكرية، بعدما حطم أسطورة العدو وأوهامه، وأثبت أن إرادة الشعب المصري عصية على الانكسار، لا تلين ولا تعرف المستحيل.



وأشار رشاد إلى أن العاشر من رمضان لم يكن انتصار معركة فحسب، بل تجسيدًا لأسمى معاني العزة والكرامة، حيث امتزجت دماء الشهداء بتراب سيناء، لتصبح كل حبة رمل شاهدًا على بطولة، وكل شبر أرض حكاية فداء.



وأوضح رشاد أن هذا النصر لم يكن وليد لحظة عابرة، بل ثمرة تخطيط دقيق وإعداد طويل وصبرٍ استثنائي، جسّد وحدة وطنية صلبة جمعت المصريين على قلب رجل واحد خلف هدف استعادة الأرض وصون الكرامة.



وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالدور الوطني الذي تضطلع به القوات المسلحة، مؤكدًا أنها لا تكتفي بحماية حدود الوطن وصون أمنه القومي، بل تخوض في الوقت ذاته معركة البناء والتنمية، مساهمةً في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



اقرأ أيضا:



الرئيس السيسي يؤكد لملك البحرين رفض مصر لأي انتهاك لسيادة الدول العربية



الرئيس السيسي يؤكد لولي العهد السعودي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي



