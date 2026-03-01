إعلان

سمير فرج: الحرب على إيران لن تطول.. ومقتل خامنئي يقصر مدتها

كتب : حسن مرسي

01:12 ص 01/03/2026

اللواء الدكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيج

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن الحرب على إيران لن تكون طويلة هذه المرة ولن تتجاوز 12 يومًا كما في الجولة السابقة، مشيرًا إلى أن تأكيد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي قد يُقصر مدتها، لأنه يُعتبر هدفًا تحقق للرئيس الأمريكي، لكنه لن يؤثر جوهريًا على النظام.

وقال سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس" إن النظام الإيراني لديه تسلسل قيادي جاهز منذ يونيو الماضي، وأن اختفاء خامنئي أو مقتله لن يشكل أمرًا كبيرًا على الأرض، بل هزة معنوية فقط، لأن مجلس خبراء القيادة قادر على استبداله سريعًا، مؤكدًا أن إسقاط النظام لا يتم بالضربات الجوية بل من الداخل.

وأضاف أن إيران كررت أخطاءها، فبعد حرب الـ12 يومًا التي شهدت اغتيال 20 قياديًا عسكريًا في اليوم الأول، تكرر المشهد اليوم باغتيال وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري ورئيس مكتب خامنئي، مشيرًا إلى أن هذا يدل على اختراق أمني كبير من الموساد الإسرائيلي، وأن إيران لم تأخذ العبرة من الجولة السابقة.

وتابع سمير فرج، أن إيران ضربت عواصم خليجية وقفلت مضيق هرمز منذ ساعات، وهو ما سيرفع سعر برميل البترول فوق 100 دولار، وسيؤدي إلى ضغوط اقتصادية عالمية كبيرة، مشيرًا إلى أن شركات الشحن بدأت تتجنب البحر الأحمر وتسلك طريق رأس الرجاء الصالح، مما يزيد التكاليف.

وأكد أن الهدف الإسرائيلي القادم تصفية حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وتوسيع التواجد في منطقة القرن الأفريقي، محذرًا من أن ذلك سيُشكل مشكلة كبيرة لمصر، لأنها لن تقبل تواجدًا إسرائيليًا أو إثيوبيًا على مدخل البحر الأحمر، وأن هناك تنسيقًا مصريًا- تركيًا- سعوديًا لتأمين البحر الأحمر في الفترة القادمة.

وختم سمير فرج بأن مصر لا تريد انهيار إيران أو زوال نظامها، لأن ذلك سيترك إسرائيل دون منافس قوي في المنطقة، مشددًا على أن التوازن الاستراتيجي يتطلب بقاء إيران كقوة مستقلة

https://youtu.be/s8U77DEvrKs

سمير فرج حرب إيران إيران وأمريكا مقتل خامنئي مضيق هرمز

