أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مرفق بصور خرائط توضيحية، أن ذلك يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تكون خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، خلال الساعات القادمة.

