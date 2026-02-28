إعلان

خلال ساعات.. الأرصاد: أمطار على القاهرة الكبرى ومدن القناة

كتب : أحمد العش

01:40 ص 28/02/2026
كتب – أحمد العش:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى.

تفاصيل حالة الطقس في ليلة العشر من رمضان 2026

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مرفق بصور خرائط توضيحية، أن ذلك يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تكون خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، خلال الساعات القادمة.
بيان عاجل.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية

ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

