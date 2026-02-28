كتب – أحمد العش:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الأحد 1 مارس وحتى الخميس 5 مارس 2026، وذلك في ضوء أحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

وأوضحت "الهيئة" في بيانها، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى مائل للدفء نهارًا، على أن يعود ليكون شديد البرودة ليلًا.

وحذرت "الأرصاد" من فرص تكوّن الصقيع على المزروعات بوسط سيناء، ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

أماكن سقوط الأمطار في مصر الأسبوع المقبل

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة يومي الأحد 1 مارس والاثنين 2 مارس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على أن تكون خفيفة يوم الثلاثاء 3 مارس على المناطق نفسها.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط ملحوظ للرياح اعتبارًا من الأحد وحتى الخميس على أغلب الأنحاء، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال تلك الفترة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة من الأحد إلى الخميس، وجاءت كالتالي:



الأحد 1 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 9 درجات – العظمى 18 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات – العظمى 17 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 7 درجات – العظمى 19 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 22 درجة

الاثنين 2 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 9 درجات – العظمى 18 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات – العظمى 17 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 8 درجات – العظمى 19 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 22 درجة

الثلاثاء 3 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 10 درجات – العظمى 20 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات – العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 7 درجات – العظمى 20 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 24 درجة

الأربعاء 4 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة – العظمى 20 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات – العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 8 درجات – العظمى 21 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 25 درجة

الخميس 5 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة – العظمى 20 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات – العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 8 درجات – العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 26 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات تصدر بناءً على دراسة أحدث إصدارات خرائط الطقس، ويتم تحديثها فور حدوث أي تغييرات، مع التمنيات للمواطنين بدوام السلامة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة



شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة



