إعلان

معرض القاهرة للكتاب.. توافد جماهيري لحضور فعاليات اليوم الاثنين- صور

كتب : مصراوي

06:04 م 02/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    معرض القاهرة الدولي للكتاب (1)
  • عرض 10 صورة
    معرض القاهرة الدولي للكتاب (4)
  • عرض 10 صورة
    معرض القاهرة الدولي للكتاب (3)
  • عرض 10 صورة
    معرض القاهرة الدولي للكتاب (5)
  • عرض 10 صورة
    معرض القاهرة الدولي للكتاب (7)
  • عرض 10 صورة
    معرض القاهرة الدولي للكتاب (6)
  • عرض 10 صورة
    معرض القاهرة الدولي للكتاب (9)
  • عرض 10 صورة
    معرض القاهرة الدولي للكتاب (8)
  • عرض 10 صورة
    معرض القاهرة الدولي للكتاب (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد لطفي:

تصوير- محمود بكار:

توافدت على بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب، الكثير من الجماهير التي حرصت على حضور الفعاليات من بدايتها.

واصطف المئات من الجماهير في طوابير طويلة أمام شبابيك حجز التذاكر تمهيدا لدخول أرض معارض مصر، وإجراء جولة بين أجنحة العرض للبحث عن اهتماماتهم من الإصدارات الحديثة ومتابعة العروض الفنية والأنشطة الثقافية التي تقام على هامش المعرض.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

وتشهد الدورة الجديدة، مشاركة غير مسبوقة، حيث يشارك 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، بما يعكس المكانة الدولية الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويضم البرنامج الثقافي والفكري 400 فعالية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع، عبر قاعات متعددة، من بينها قاعة المؤتمرات التي تستضيف عشرة مؤتمرات في اليوم الواحد لأول مرة، من بينها مؤتمر «إفريقيا: التحديات والتحولات»، الذي يهدف إلى تعزيز جسور التواصل مع القارة الإفريقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات معرض الكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
أخبار مصر

تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
بعد ثبوت صحة نتائج الانتخابات.. السيد البدوي لسري الدين: موقعك رئيسًا للوفد
أخبار مصر

بعد ثبوت صحة نتائج الانتخابات.. السيد البدوي لسري الدين: موقعك رئيسًا للوفد
"شقة نيويورك".. رئيس وزراء إسرائيل الأسبق وزوجته في قلب وثائق إبستين |تفاصيل
شئون عربية و دولية

"شقة نيويورك".. رئيس وزراء إسرائيل الأسبق وزوجته في قلب وثائق إبستين |تفاصيل
هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
مصراوى TV

هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
أول تعليق من البيت الأبيض على المحادثات الأمريكية الإيرانية المرتقبة
شئون عربية و دولية

أول تعليق من البيت الأبيض على المحادثات الأمريكية الإيرانية المرتقبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات