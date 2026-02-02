إعلان

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

كتب : مصراوي

10:00 ص 02/02/2026
  • عرض 7 صورة
  
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (3)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 3 فبراير وحتى السبت 7 فبراير 2026، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون دافئًا على جنوب الصعيد، وباردًا ليلًا.

وأوضحت الهيئة وجود شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر من الساعة 3 وحتى 10 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما أشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة خلال أيام التقرير.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية، وصغرى بين 12 و14 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية عظمى بين 20 و23 درجة، وصغرى من 10 إلى 13 درجات.

وتسجل مناطق شمال الصعيد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية، وصغرى من 8 إلى 11 درجات، بينما تصل درجات الحرارة على جنوب الصعيد إلى عظمى بين 27 و31 درجة، وصغرى من 11 إلى 13 درجة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات تصدر وفقًا لأحدث خرائط الطقس، ويتم تحديثها بشكل مستمر حال حدوث أي تغيرات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في فترات الشبورة المائية.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

