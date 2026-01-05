إعلان

"قومي حقوق الإنسان": تقرير نهائي عن مجمل انتخابات النواب خلال أيام

كتب : محمد نصار

02:32 م 05/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    قومي حقوق الإنسان (2)
  • عرض 3 صورة
    قومي حقوق الإنسان (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتمت الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أعمالها في متابعة جولة الإعادة للدوائر المُلغاة من المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُجريت على مدار يومي السبت والأحد 3 و4 يناير 2026.

وتابع المجلس، وفق بيان اليوم، سير العملية الانتخابية منذ بدء أعمال الاقتراع وحتى غلق الصناديق بكافة الدوائر، من خلال الغرفة المركزية وفروعه بالمحافظات، إلى جانب متابعيه المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الشريكة المُصرّح لها من الهيئة.

وجرت هذه الجولة الانتخابية، التي تُعد المحطة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب، على 49 مقعدًا فرديًا، تنافس عليها 98 مرشحًا، في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى.

وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الجولة 14 مليونًا و897 ألفًا و356 ناخبًا، موزعين على 2230 لجنة اقتراع فرعية بالمحافظات العشر.

وجرت أعمال المتابعة بصورة متواصلة من خلال الرصد الميداني المباشر داخل لجان الاقتراع، والمتابعة من داخل غرف العمليات، بما في ذلك تلقي التقارير أو الشكاوى والملاحظات الواردة من المتابعين والمرشحين.

وأكد المجلس، أنه سيقوم بإعداد تقرير نهائي شامل عن مجمل سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، يتضمن نتائج أعمال المتابعة، وأبرز الملاحظات العامة، والتوصيات ذات الصلة.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"

منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قومي حقوق الإنسان انتخابات مجلس النواب 2025 المحكمة الإدارية العليا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
زووم

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
"وفر ضخم".. الصحة تكشف نتائج "ميكنة صرف" ألبان الأطفال
أخبار مصر

"وفر ضخم".. الصحة تكشف نتائج "ميكنة صرف" ألبان الأطفال
بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
"الشيوخ" يوافق على تعديل المادة 14 بقانون الضريبة على العقارات المبنية
أخبار مصر

"الشيوخ" يوافق على تعديل المادة 14 بقانون الضريبة على العقارات المبنية
الهجمات السيبرانية تتصاعد.. الصين تشن حربا هجينة على تايوان
أخبار و تقارير

الهجمات السيبرانية تتصاعد.. الصين تشن حربا هجينة على تايوان

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس