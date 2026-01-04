انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، بشدة التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التدخل في شؤون الدول، واصفة إياها بأنها تعكس بوضوح نهج "الغطرسة" الذي تتبعه الإدارة الأمريكية في التعامل مع الملفات الدولية.

وقالت "الحديدي"، عبر برنامجها "الصورة" المذاع على قناة "النهار"، إن ترامب كان "واضحاً وشفافاً" حين صرح بأن فنزويلا لن تكون الدولة الوحيدة التي تشهد تدخلاً أمريكياً، معتبرة أن رسالته تعني فرض الإرادة الأمريكية بالقوة ومن يتصدى لها فعليه تحمل العواقب.

وأضافت أن العالم يشهد حالياً تطبيقاً لسياسة "القوة الغاشمة المفرطة"، حيث تسعى واشنطن لتحقيق مكاسبها إما عبر طاولة المفاوضات أو من خلال الانقلاب على نظم الحكم، ووصل الأمر إلى حد التهديد باختطاف الرؤساء من "غرف نومهم".

وأوضحت أن ما يجري يمثل سابقة تاريخية خطيرة، مشددة على أنها لا تدافع عن شرعية الرئيس الفنزويلي أو سجل الفساد المنسوب إليه، لكنها ترفض بشكل قاطع مبدأ محاكمة رئيس دولة داخل أروقة محاكم دولة أخرى.

وذكرت أن أحداث الأمس غيرت ثوابت المعادلات السياسية ومفاهيم الحروب التقليدية، لافتة إلى أن هذا النهج يهدف لقلب أنظمة الحكم عبر الاختطاف، في ظل انقسام دولي واضح، حيث رفضت روسيا والصين هذه الإجراءات، بينما اختارت بقية دول العالم الصمت تجاه هذا التحول الخطير.