وزير الدفاع الفنزويلي: فنزويلا تطالب بإطلاق سراح مادورو

كاراكاس (د ب أ)

طالب وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، الحكومة الأمريكية بالإفراج عن نيكولاس مادورو في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه "الرئيس الشرعي" للبلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وصرح بادرينو للتلفزيون الرسمي بأن مادورو قد تم "اختطافه بأسلوب جبان" من جانب الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال إن: "القوات المسلحة الفنزويلية ضمنت الاستمرارية الديمقراطية والدستورية في البلاد وستواصل القيام بذلك".

وأضاف بادرينو بأن فنزويلا "تعرضت لعدوان عسكري وحشي على سيادتها، وهجوما على النظام العالمي."

وأشار بادرينو إلى أن القوات المسلحة ترحب بتنصيب الجمعية الوطنية الجديدة غدا الاثنين.

ووجه بادرينو نداء من أجل السلام والنظام، ومن أجل استئناف الأنشطة الاقتصادية والعمالية والتعليمية في الأيام المقبلة.

وقال بادرينو إنه قد تم قتل عدد كبير من أفراد فريق الأمن الخاص بمادورو "بدم بارد" خلال أحداث أمس السبت، دون تقديم مزيد من التفاصيل.