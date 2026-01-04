موعد مباراة المغرب المقبلة بعد الفوز على تنزانيا

يستعد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، لاستكمال مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على نظيره التنزاني بهدف نظيف اليوم الأحد.

وجاء الهدف بعد تمريرة من أشرف حكيمي إلى براهيم دياز انطلق بها وسددها قوية في الزاوية الضيقة مرت من تحت يد ماسالانجا.

موعد مباراة المغرب المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي مع الفائز من مواجهة جنوب أفريقيا والكاميرون، وذلك يوم الجمعة 9 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

