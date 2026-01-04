مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

فولهام

2 2
17:15

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 0
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

5 1
17:15

ريال بيتيس

موعد مباراة المغرب المقبلة بعد الفوز على تنزانيا

كتب - نهى خورشيد

09:06 م 04/01/2026
يستعد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، لاستكمال مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على نظيره التنزاني بهدف نظيف اليوم الأحد.

وجاء الهدف بعد تمريرة من أشرف حكيمي إلى براهيم دياز انطلق بها وسددها قوية في الزاوية الضيقة مرت من تحت يد ماسالانجا.

موعد مباراة المغرب المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي مع الفائز من مواجهة جنوب أفريقيا والكاميرون، وذلك يوم الجمعة 9 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية المغرب وتنزانيا موعد مباراة المغرب المقبلة

مصر

- -
18:00

بنين

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

