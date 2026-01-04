إعلان

خبير اقتصادي: مقترح حسن هيكل لتصفير الديون "محاسبي" ولا يمكن تطبيقه عمليًا

كتبت -داليا الظنيني :

12:52 ص 04/01/2026

الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والنائب عن حزب العدل، إن الدولة المصرية تتبنى بالفعل استراتيجية وطنية لخفض الدين العام، تستهدف الوصول به إلى مستوى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مشيراً إلى أن هذا المستوى ليس الأقل تاريخياً، بل هو عودة لمعدلات عام 2010.

وأضاف فؤاد، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن المرحلة المقبلة قد تشهد طرح الحكومة لأفكار ورؤى أكثر عمقاً للتعامل مع ملف الديون، بما يتجاوز الأطر التقليدية المعمول بها حالياً.
وقال الخبير الاقتصادي، تعليقاً على رؤية "حسن هيكل" القائمة على نقل أصول الدولة للبنك المركزي مقابل تصفير الديون، إن المشكلات الهيكلية لا يمكن حلها عبر إجراءات استثنائية أو سريعة، مؤكداً أن فكرة مبادلة الأصول بالديون تقتصر فقط على "الدين المحلي" البالغ 11 تريليون جنيه، حيث يمكن إدارتها محاسبياً بهذا الشكل.

وذكر أن تطبيق هذا المقترح على الدين الخارجي البالغ 161 مليار دولار "أمر مستحيل"، موضحاً أن 25% فقط من هذه الديون هي القابلة للمبادلة، بينما الجزء الأكبر يخص مؤسسات دولية وديون تجارية لا يمكن قانونياً أو فنياً مقايضتها بالأصول، مما يحصر فاعلية الفكرة في الداخل فقط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد فؤاد لميس الحديدي الصورة تصفير الديون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

احتياطاتها تكفي 362 سنة.. وزير البترول الأسبق: نفط فنزويلا الضخم وراء الضربة الأمريكية