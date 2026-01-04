أكد النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن البرلمان الجديد سيبدأ العمل فورًا على عدد من التشريعات المتعلقة بالإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن التواصل مع مختلف الهيئات البرلمانية والأحزاب سيكون خطوة أساسية لمناقشة مشروعات القوانين والاتفاق عليها قبل إدخالها إلى اللجان.

وقال إمام، لمصراوي: "نأمل أن يكون هذا البرلمان أكثر نشاطًا وقدرة على صياغة التشريعات بما يخدم مصالح المواطنين، فالممارسة العملية هي المقياس الحقيقي لجدية البرلمان، والمسألة لا تتعلق بالانتخابات فقط، بل بما إذا كانت السلطة التشريعية ستتمكن من أداء دورها كما هو مأمول أم لا، وكل هذه الأسئلة ستتضح خلال الأشهر القادمة".

وأضاف النائب، أنه سبق للبرلمان تقديم عدد من الاستجوابات للحكومة، مشيرًا إلى أن لديهم خططًا لتقديم المزيد منها، سواء في حزب العدل أو غيره، لاختبار جدية الحكومة في الرد على هذه الاستجوابات.

وتناول عبدالمنعم إمام، موضوع مشروع قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هناك تعديلات مطروحة لضمان استثناء المستأجرين الأصليين وزوجاتهم بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، بهدف إعادة النظر في بعض بنود المشروع بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأشار النائب عبد المنعم إمام، إلى أن البرلمان الحالي يسعى لأن يكون برلمانًا فاعلًا وجادًا في تقديم التشريعات وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية بما يعود بالنفع على المواطنين.

