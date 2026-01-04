تسليم الكارنيهات لـ163 نائبًا.. انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب

كتب- محمد لطفي:

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أبناء الطائفة الإنجيلية احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، وذلك بحضوره قداس عيد الميلاد برئاسة القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والمقام بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

وحرص وزير الثقافة على تقديم التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا للشعب المصري كله دوام الخير والمحبة والسلام، وأن يعيد الله هذه الأيام على مصر وأبنائها بمزيد من التقدم والرخاء.

وخلال كلمته، رحّب الدكتور القس أندريه زكي بوزير الثقافة والحضور، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ترسيخ مبادئ وقيم السلام، وتعزيز دور مصر ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ومؤكدًا أن مصر ستظل نسيجًا وطنيًا واحدًا يجمع أبناءها جميعًا تحت راية المواطنة والانتماء.

وشهد الاحتفال حضورًا واسعًا لعدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين والسفراء والشخصيات العامة، إلى جانب قيادات وأعضاء الطائفة الإنجيلية.