المحامين تقرر صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بمناسبة أعياد الميلاد

أعلن الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، عن صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.

وجاء في نص القرار، بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، أنه سيتم صرف المنحة يوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026 لجميع المستحقين، وذلك تقديرًا لجهودهم وعطائهم خلال مسيرة عملهم.

وأعرب نقيب المحامين، عن تمنياته بكل الخير والسعادة لأعضاء الجمعية والمحامين وأصحاب المعاشات بهذه المناسبة، مؤكدًا حرص النقابة على دعم أعضائها ومقدمي الخدمة القانونية في كافة المناسبات الاجتماعية والوطنية.

