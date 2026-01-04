ترامب يهدد نائبة رئيس فنزويلا: ستدفع ثمنا أكبر مما دفعه مادورو

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز بعد إعلانها رئيسة بشكل مؤقت، مؤكدًا أنه ستدفع ثمنا أكبر مما دفعه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن لم تفعل الصواب.

وقال ترامب، في تصريحات لمجلة أتلانتك اليوم الأحد، إن فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إعادة البناء في فنزويلا وتغيير النظام أيا كان ما تسمونه أفضل مما هو قائم الآن.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أن القوات المسلحة الفنزويلية تعترف بـ"ديلسي رودريجيز" كرئيسة مؤقتة للبلاد.