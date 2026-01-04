نتنياهو يعرب عن تضامنه مع الاحتجاجات في إيران

(د ب أ)

في ضوء الاحتجاجات المستمرة في إيران، أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تضامنه مع الشعب الإيراني وتحدث عن نقطة تحول محتملة.

وقال نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في القدس، وفقا لمكتبه "نحن نتعاطف مع نضال الشعب الإيراني ومع تطلعاته إلى الحرية والاستقلال والعدالة.. من المحتمل أننا في لحظة يحدد فيها الشعب الإيراني مصيره بأيديه".

وانطلقت مظاهرات في إيران منذ أسبوع جراء تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتحدث نتنياهو أيضا عن "زيارته التاريخية" إلى الولايات المتحدة وعن "القمة المهمة للغاية" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين، ناقش الجانبان أيضا قضية إيران.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد أكدنا مجددا موقفنا المشترك: عدم تخصيب اليورانيوم على الإطلاق من جهة، وبالطبع ضرورة التخلص من 400 كيلوجرام من المواد المخصبة من إيران والسيطرة على المنشآت تحت إشراف صارم وحقيقي".