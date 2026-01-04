إعلان

خبير سياسي: اعتقال مادورو عدوان عسكري.. وترامب يسعى لنظام استعماري جديد

كتب : حسن مرسي

07:03 م 04/01/2026

الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية

أكد الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، أن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته تمثل "مغامرة سياسية وعسكرية" تقودها الولايات المتحدة، محذرًا من أن البلاد تمر بمرحلة خطيرة قد تؤدي إلى انهيار الدولة ومؤسساتها.

وقال قناة في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن العملية الأمريكية التي وصفها بـ"العدوان العسكري" تهدف إلى إثارة أزمة داخلية عميقة، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى لاستعراض عضلاتها كقوة إمبريالية جديدة.

تابع أستاذ العلوم السياسية أن المشهد في فنزويلا لا يزال ملتبسًا، حيث يروج الخطاب الأمريكي لانتهاء الأمر وتعيين حاكم جديد من قبل ترامب، لكن النظام السياسي والمؤسساتي يظل قائمًا على الأرض.

وأكد قناة أن هذه التحركات قد تكون مقدمة لفرض نظام عسكري استعماري أو تكرار سيناريو الفوضى في العراق، مشددًا على أنه من المبكر الحديث عن نجاح المشروع الأمريكي رغم الاحتفاء داخل البيت الأبيض.

أشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الولايات المتحدة تحاول من خلال هذه العملية إعادة ترسيخ نفوذها في أمريكا اللاتينية، محذرًا من تداعيات قد تمتد إلى مناطق أخرى في ظل غياب ردود فعل دولية حاسمة.

