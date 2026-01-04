قناة مجانية تعلن نقل مباراة جنوب أفريقيا والكاميرون في كأس أمم أفريقيا

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا

يلاقي منتخب الكاميرون نظيره المنتخب الجنوب أفريقي اليوم الأحد، إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

ويمكن متابعة مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا بالمجان، من خلال القناة الجزائرية الأرضية، التي أعلنت نقل المباراة بشكل مجاني.

كما يمكن للمشتركين في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، متابعة مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا، من خلال قناة "بي إن سبورتس ماكس 1".

والجدير بالذكر، أن القناة الجزائرية، كانت قد أعلنت في وقت سابق نقل مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في دور ال 16 بالبطولة.

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

جودة البث: HD

أقرأ أيضًا:

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا

"قبل مباراة بنين".. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة أسامة فصيل