كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

فولهام

2 2
17:15

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 0
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

5 1
17:15

ريال بيتيس

جميع المباريات

قناة مجانية تعلن نقل مباراة جنوب أفريقيا والكاميرون في كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:47 م 04/01/2026
    مصر وجنوب أفريقيا 13
    مصر وجنوب أفريقيا 8
    مصر وجنوب أفريقيا 17
    مصر وجنوب أفريقيا 8
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (5) (1)

يلاقي منتخب الكاميرون نظيره المنتخب الجنوب أفريقي اليوم الأحد، إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

ويمكن متابعة مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا بالمجان، من خلال القناة الجزائرية الأرضية، التي أعلنت نقل المباراة بشكل مجاني.

كما يمكن للمشتركين في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، متابعة مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا، من خلال قناة "بي إن سبورتس ماكس 1".

والجدير بالذكر، أن القناة الجزائرية، كانت قد أعلنت في وقت سابق نقل مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في دور ال 16 بالبطولة.

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

جودة البث: HD

منتخب جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية جنوب أفريقيا والكاميرون مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا القناة الناقلة لمباراة الكاميرون

