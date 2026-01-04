العميد خالد عكاشة: اعتقال مادورو يرسخ نمطًا مقلقًا لإدارة الصراعات

قال العميد خالد عكاشة، رئيس مجموعة الأمن الإقليمي والتحليل، إن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته تعطي رسالة سلبية للغاية للعالم، مشيرًا إلى أنها ترسيخ لنمط جديد في إدارة الصراعات بين الدول يثير القلق الشديد.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن هذا النمط ينقل التعامل إلى مستوى غير مسبوق رغم كل المبررات التي قدمتها إدارة ترامب.

وتابع أن المبالغة في الاتهامات دون أسانيد قانونية واضحة تعبر عن تجاوزات في حق القانون الدولي.

أكد العميد أن ردود الأفعال الدولية من الدول الكبرى كانت باهتة وصامتة بشكل مريب، وأشار إلى أن هذا الصمت قد يكون ناتجاً عن حالة صدمة مؤقتة، لكنه يعكس هزة حقيقية في المجتمع الدولي.

وشدد عكاشة على أن هذا الشكل من الصراع قد يغري أطرافًا عديدة في العالم، خاصة في الشرق الأوسط، بتكرار النمط نفسه، لافتًا إلى أن إسرائيل سبق لها استخدام أسلوب مشابه في الحرب منخفضة التكلفة واغتيال قيادات حزب الله وحماس، وأثناء حرب الـ12 يوماً مع إيران.