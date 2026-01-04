ملخص شوط المغرب وتنزانيا الثاني في كأس الأمم الأفريقية

واصل المنتخب المغربي تفوقه الهجومي في الشوط الثاني من مواجهة تنزانيا، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ المغرب الشوط بضغط قوي، ففي الدقيقة 50 أرسل لاعبوه عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، قابلها عبد الصمد الزلزولي بضربة رأسية قوية، تصدى لها حارس تنزانيا حسين ماسالانجا ببراعة، قبل أن يشتت الدفاع الكرة إلى ركلة ركنية.

وتجددت المحاولات المغربية في الدقيقة 55، بعدما أرسل أشرف حكيمي عرضية متقنة داخل المنطقة، ارتقى لها أيوب الكعبي وسددها برأسه بقوة، إلا أن الكرة مرت بعيدة عن مرمى تنزانيا.

وكادت تنزانيا أن تقلب موازين اللقاء في الدقيقة 56، عندما أطلق أحد لاعبيها تسديدة قوية من مسافة بعيدة فشل ياسين بونو في الإمساك بها، لترتد الكرة إلى لاعب تنزاني مررها إلى فيصل سالوم داخل منطقة الجزاء، غير أن الأخير أطاح بها أعلى العارضة، مهدراً فرصة هدف محقق.

وفي الدقيقة 60، وقف القائم العلوي حائلاً أمام هدف مغربي رائع، بعدما نفذ أشرف حكيمي ضربة ثابتة قوية ارتطمت بالعارضة، لينقذ الحظ حارس تنزانيا من هدف مؤكد.

وجاءت ترجمة السيطرة المغربية في الدقيقة 64، حين مرر حكيمي كرة متقنة إلى براهيم دياز، الذي انطلق وسدد بقوة من زاوية ضيقة، لتسكن الكرة الشباك من تحت يد ماسالانجا، معلنة عن الهدف الأول للمغرب.

وشهدت الدقائق الأخيرة جدلاً تحكيمياً، بعدما سقط أحد لاعبي تنزانيا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 94، إلا أن الحكم أشار إلى استكمال اللعب، وسط اعتراضات من الجهاز الفني ولاعبي تنزانيا للمطالبة بركلة جزاء.

وبصافرة النهاية، حسم المغرب تأهله، ليضرب موعدًا في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة جنوب أفريقيا والكاميرون، في مشوار البحث عن لقب كأس الأمم الأفريقية.