أكد الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن تعديل اللائحة الدراسية للكلية قيد الدراسة حاليًا، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى اعتماد نظام الساعات المعتمدة "كريديت أورز" ليتمكن الطالب المتفوق من إنهاء البرنامج في 3 سنوات بدلاً من 4 سنوات.

وقال محرم في مداخلة هاتفية مالغعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن هذا المقترح جاء كتوصية من المؤتمر العلمي للكلية في ديسمبر الماضي.

وأضاف عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن لجنة قطاع كليات التجارة بالمجلس الأعلى للجامعات أصدرت خطوطاً عريضة لتعديل اللوائح على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

تابع عميد كلية التجارة أن النظام الجديد يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، حيث يمكن للطالب اجتياز الساعات المطلوبة (حوالي 125-130 ساعة) في زمن أقصر إذا حقق درجات عالية، مشيرًا إلى أن هذا يشجع الاجتهاد ويوفر سنة من عمر الطالب.

وأكد محرم أن التعديلات تشمل إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في معظم المقررات، بالإضافة إلى تدريس 25% من البرامج باللغة الإنجليزية لتحسين كفاءة الخريجين ومواكبة سوق العمل.

أشار الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إلى أن اللوائح الجديدة ستُعرض على وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات للموافقة، متوقعًا تطبيقها بدءًا من العام الدراسي 2026-2027 في كليات التجارة.