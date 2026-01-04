لميس الحديدي عن فيلم "الملحد": عمل يواجه التشدد وينتصر للعقل

أبدت الإعلامية لميس الحديدي، إعجابها الشديد بصناع فيلم "الملحد"، مشيرة إلى أن العمل نجح أخيراً في الوصول إلى شاشات السينما المصرية بعد فترة طويلة من المنع والجدل استمرت نحو 16 شهراً، وهو الجدل الذي لم يتوقف حتى بعد بدء العرض.

وقالت "الحديدي"، خلال حلقة برنامجها "الصورة" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنها حرصت على مشاهدة الفيلم بنفسها، مؤكدة بشكل قاطع أن مضمون العمل لا يمت للإلحاد بصلة ولا يهدف للترويج له، بل هو صرخة في وجه التطرف والتشدد الفكري.

وأضافت أن الفيلم يدعو بشكل أساسي إلى إعمال القلب والعقل، معتبرة إياهما المسار الوحيد والآمن للوصول إلى الإيمان الحقيقي والمستنير.

وأوضحت في سياق حديثها أن لكل مؤلف أسلوبه الخاص في طرح رؤيته، مشددة على أن الحكم على أي عمل فني من خلال عنوانه فقط، ودون مشاهدة محتواه، هو نهج يفتقر إلى الإنصاف والموضوعية.

وذكرت "الحديدي"، أن أبطال الفيلم قدموا أداءً تمثيلياً استثنائياً ومتميزاً، لافتة إلى أهمية وجود أعمال سينمائية تثير الأفكار وتفتح باب النقاش والحوار بين الجمهور، سواء اتفقوا معها أو اختلفوا.