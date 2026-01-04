مباريات الأمس
الكشف عن طاقم تحكيم مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:31 م 04/01/2026
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة مصر وبنين، المقرر إقامتها غدا الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر أمام بنين، غدا الإثنين 5 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الجابوني بيير جيسلان أوتشو حكما للساحة، ويعاونه كلا من، بوريس مارليز ديتسوجا حكم مساعد أول وأموس أبييني نيدونج حكم مساعد ثان.

وجاء طاقم تحكيم مباراة مصر وبنين كالتالي:

حكم ساحة: بيير جيسلان أوتشو

حكم مساعد أول: بوريس مارليز ديتسوجا

حكم مساعد ثان: أموس أبييني نيدونج

حكما رابعا: مسيي جيسي أوفيد

حكم تقنية الفيديو: حمزة الفارق

حكم فيديو مساعد: زكريا برنيسي وليتيسيا أنتونيلا فيانا

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، كان قد تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعهم من 3 مباريات.

