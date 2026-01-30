إعلان

رئيس الأركان يعود للقاهرة بعد زيارة رسمية لعُمان

محمد سامي

04:03 م 30/01/2026
كتب- محمد سامي:

عاد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أرض الوطن والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

وبحسب بيان للمتحدث العسكري، اليوم، التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن بحرى عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، كما قام رئيسا أركان البلدين بالتوقيع على مذكرة تفاهم بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والعُمانية.

كما التقى الفريق أحمد خليفة بالدكتور محمد بن ناصر بن على الزعابى، الأمين العام لقوات السلطان المسلحة حيث تناول اللقاء مناقشة أوجه تعزيز علاقات الشراكة العسكرية بين مصر وسلطنة عُمان بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول سلطان بن محمـد النعمانى وزير المكتب السلطانى تناول اللقاء سبل دعم العلاقات العسكرية والأمنية بين مصر وسلطنة عُمان، حيث أعرب وزير المكتب السلطانى عن توافق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتطوير مجالات التعاون العسكرى بما يدعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وعلى هامش الزيارة قام الفريق أحمد خليفة بزيارة أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية العُمانية، كما تفقد كلية الدفاع الوطنى العُمانية واستمع إلى عرض تقديمى تناول أقسام الكلية وتخصصاتها وبرامجها العلمية ودورها فى إعداد وتأهيل القيادات الوطنية العمانية، بما يمكنهم من تحقيق المصالح العليا للبلاد فى مختلف المجالات العسكرية والمدنية.

أحمد خليفة القوات المسلحة سلطنة عُمان

