الاحتياطي الفيدرالي يجتمع وسط توقعات بإبقاء الفائدة بدون تغيير

كتب : مصراوي

09:37 ص 18/03/2026

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وكالات

بدأ الاحتياطي الفيدرالي، اجتماعه الذي يستمر يومين، مع توقعات بإبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير، في ظل ضعف البيانات الاقتصادية وتقييم تداعيات الحرب على إيران.

وتواجه اللجنة المعنية بتحديد الفائدة تحديا بين كبح التضخم المرتفع وضعف سوق العمل.

كما يُتوقع أن يكون للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تداعيات على الاقتصاد مع ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد.

وارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 27% منذ بدء الحرب، بحسب مؤشر جمعية السيارات الأمريكية، فيما يُخشى من استمرار الضغوط التضخمية عالميا.

وحذّر محللون أيضا من اضطرابات في سلاسل التوريد ونقص في النفط جراء الحرب، ما سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.


وتميل البنوك المركزية إلى تجاهل آثار التضخم الناجمة عن صدمات الأسعار قصيرة الأجل، لكن من غير الواضح إلى متى ستستمر الحرب في إيران.

وأظهرت البيانات تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاعا في البطالة، ما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها لخفض الفائدة إلى مرة واحدة فقط هذا العام.

كان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض الفائدة 3 مرات العام الماضي، لكنها لا تزال أعلى من المستوى الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب مع مواصلته انتقاد رئيس البنك جيروم باول.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية باول في مايو، وقد رشّح ترامب كيفن وارش لخلافته، في انتظار موافقة مجلس الشيوخ، وفقا لسكاي نيوز.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصحوبية وإبداء الإعجاب والحب من طرف واحد.. علي جمعة ينصح الفتيات قبل الارتباط
جنة الصائم

الصحوبية وإبداء الإعجاب والحب من طرف واحد.. علي جمعة ينصح الفتيات قبل الارتباط
بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
شئون عربية و دولية

بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
"رياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر 2026
أخبار مصر

"رياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر 2026
موعد أذان الفجر الأربعاء 28 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
شئون عربية و دولية

موعد أذان الفجر الأربعاء 28 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟
حكايات الناس

في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟

