إعلان

خلال الليل.. القوات الروسية تدمر 85 طائرة أوكرانية مسيرة

كتب : مصراوي

08:43 ص 18/03/2026

مسيرة أوكرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، إسقاط وتدمير 85 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت أن الدفاعات الجوية أسقطت "42 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و13 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و6 طائرات مسيرة فوق بحر آزوف، و5 طائرات مسيرة فوق منطقتي بريانسك، وجمهورية القرم".

وأضافت أنه تم كذلك إسقاط وتدمير "4 طائرات مسيرة فوق جمهورية أديجيا، و3 طائرات مسيرة فوق منطقة لينينجراد، وطائرتين مسيرتين فوق منطقتي فورونيج وأستراخان، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من كالوجا وسمولينسك وإقليم ستافروبول"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرة أوكرانية تدمير مسيرة أوكرانية الجيش الروسي أوكرانيا حرب أوكرانيا وروسيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فاتورة الإيرانيين بعد الحرب.. استقبال العيد بأسعار مرتفعة وكميات قليلة
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط مخاوف تداعيات حرب الشرق الأوسط
بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
الصحوبية وإبداء الإعجاب والحب من طرف واحد.. علي جمعة ينصح الفتيات قبل الارتباط
"حكاية نرجس" لـ ريهام عبدالغفور يتصدر قائمة "أفضل سيناريو" في استفتاء مصراوي
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. هل يسقط ترامب بحلمه القديم على "شواطئ الفخ" في جزيرة خرج؟
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال