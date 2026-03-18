وجّه المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بفتح تحقيق فوري بشأن واقعة قيام أحد سائقي سيارات كسح الصرف الصحي بتفريغ حمولة السيارة بأحد الطرق العامة.

وأكد رئيس الشركة القابضة أن هذا التصرف مرفوض تمامًا ويتنافى مع كافة التعليمات الصادرة عن الشركة القابضة، فضلًا عن مخالفته للاشتراطات البيئية والصحية المعمول بها، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة.

كما كلف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب الشركة القابضة وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتحقيق في الواقعة، مع إحالة الموضوع إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المهندس أحمد جابر على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات والاشتراطات البيئية المتبعة فى نقل والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلًا.