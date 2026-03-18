دشن طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشروع تخرجهم «ميلانين 404»، وهو مشروع توعوي يركز على نشر ثقافة العناية بالبشرة والتعريف بمخاطر الأشعة فوق البنفسجية، مع العمل على تعزيز الوعي الصحي لدى فئة الشباب ومختلف شرائح المجتمع.

وفي إطار اهتمام الفريق بالمسؤولية المجتمعية، قام أعضاء ميلانين 404 بتنظيم زيارة إلى دار السندس لرعاية الأيتام ذوي الإعاقة، في مبادرة إنسانية تهدف إلى إسعاد الأطفال ومشاركتهم لحظات مليئة بالبهجة.

وتضمن اليوم مجموعة من الأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والحلويات على الأطفال، ما ساهم في خلق أجواء مليئة بالفرح والمرح داخل الدار.

وخلال الزيارة، حرص فريق المشروع على تقديم عرض مبسط عن فكرة «ميلانين 404»، حيث قاموا بتوضيح أهداف الحملة وأهمية العناية بالبشرة والوقاية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، بأسلوب سهل يناسب الأطفال والمشرفين داخل الدار، بهدف نشر الوعي الصحي بطريقة بسيطة وقريبة للجميع.

وتعكس هذه المبادرة حرص طلاب المشروع على القيام بدور إيجابي داخل المجتمع، من خلال الدمج بين رسالتهم التوعوية والأنشطة الإنسانية، بما يسهم في نشر المعرفة الصحية وفي الوقت نفسه إدخال السعادة والبهجة إلى قلوب الأطفال.

