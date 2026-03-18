الرئيس الكوبي يحذر أي معتد من مقاومة لا تقهر.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

08:36 ص 18/03/2026

وكالات

حذر الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل من أن بلاده ستبدي مقاومة لا تقهر في مواجهة أي عدوان خارجي، وسط التهديدات الأمريكية المتصاعدة التي تلوح بقلب النظام في كوبا.

كتب الرئيس الكوبي في منشور عبر منصة أكس: "تهدد الولايات المتحدة كوبا علنًا بشكل شبه يومي بالإطاحة القسرية بنظامها الدستوري وتتخذ من ذلك ذريعةً واهية: القيود الشديدة التي يعاني منها اقتصادها المنهك الذي هاجمته وحاولت عزله لأكثر من ستة عقود، إنهم يعتزمون، بل ويعلنون عن خطط، للاستيلاء على البلاد ومواردها وممتلكاتها، بل وحتى اقتصادها الذي يسعون إلى خنقه وإخضاعه.

بهذه الطريقة فقط يُمكننا تفسير الحرب الاقتصادية الشرسة التي تُشن كعقاب جماعي على الشعب بأكمله.

أمام أسوأ السيناريوهات، تملك كوبا يقينًا واحدًا: أي معتدٍ خارجي سيواجه مقاومةً لا هوادة فيها".


كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد مرارا كوبا بما وصفه بـ"انقلاب غير ودي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ستفعل شيئاً قريباً" حيال الجزيرة، ومعتبراً أن "السيطرة على كوبا ستكون شرفاً عظيماً".

في 29 يناير، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تزود كوبا بالنفط، وأعلن حالة الطوارئ الوطنية بذريعة "التهديد الكوبي للأمن القومي الأمريكي".

وترى هافانا أن هذه الإجراءات تهدف إلى خنق اقتصادها وجعل الحياة اليومية للكوبيين مستحيلة، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
شئون عربية و دولية

بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
تعليق مثير من لاعب السنغال بعد قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

تعليق مثير من لاعب السنغال بعد قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا
"حكاية نرجس" لـ ريهام عبدالغفور يتصدر قائمة "أفضل سيناريو" في استفتاء مصراوي
دراما و تليفزيون

"حكاية نرجس" لـ ريهام عبدالغفور يتصدر قائمة "أفضل سيناريو" في استفتاء مصراوي
فوائد البصل الأخضر بعد الصيام.. 10مميزات صحية لجسمك
سفرة رمضان

فوائد البصل الأخضر بعد الصيام.. 10مميزات صحية لجسمك
جيش الاحتلال يستهدف مقرات الحرس الثوري والصواريخ الباليستية في طهران
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال يستهدف مقرات الحرس الثوري والصواريخ الباليستية في طهران

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. هل يسقط ترامب بحلمه القديم على "شواطئ الفخ" في جزيرة خرج؟
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال