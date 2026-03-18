الرئيس الكوبي يحذر أي معتد من مقاومة لا تقهر.. ما القصة؟



وكالات

حذر الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل من أن بلاده ستبدي مقاومة لا تقهر في مواجهة أي عدوان خارجي، وسط التهديدات الأمريكية المتصاعدة التي تلوح بقلب النظام في كوبا.

كتب الرئيس الكوبي في منشور عبر منصة أكس: "تهدد الولايات المتحدة كوبا علنًا بشكل شبه يومي بالإطاحة القسرية بنظامها الدستوري وتتخذ من ذلك ذريعةً واهية: القيود الشديدة التي يعاني منها اقتصادها المنهك الذي هاجمته وحاولت عزله لأكثر من ستة عقود، إنهم يعتزمون، بل ويعلنون عن خطط، للاستيلاء على البلاد ومواردها وممتلكاتها، بل وحتى اقتصادها الذي يسعون إلى خنقه وإخضاعه.

بهذه الطريقة فقط يُمكننا تفسير الحرب الاقتصادية الشرسة التي تُشن كعقاب جماعي على الشعب بأكمله.

أمام أسوأ السيناريوهات، تملك كوبا يقينًا واحدًا: أي معتدٍ خارجي سيواجه مقاومةً لا هوادة فيها".



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد مرارا كوبا بما وصفه بـ"انقلاب غير ودي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ستفعل شيئاً قريباً" حيال الجزيرة، ومعتبراً أن "السيطرة على كوبا ستكون شرفاً عظيماً".

في 29 يناير، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تزود كوبا بالنفط، وأعلن حالة الطوارئ الوطنية بذريعة "التهديد الكوبي للأمن القومي الأمريكي".

وترى هافانا أن هذه الإجراءات تهدف إلى خنق اقتصادها وجعل الحياة اليومية للكوبيين مستحيلة، وفقا لروسيا اليوم.