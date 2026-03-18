مقتل لاريجاني ونجله.. من كان معهما في منزل ابنته بمنطقة برديس؟

كتب : مصراوي

08:35 ص 18/03/2026

علي لاريجاني

وكالات

كشفت تفاصيل جديدة مقتل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

أفادت مصادر إيرانية، أن لاريجاني قتل رفقة نجله مرتضى وأحد مساعديه وعدد من مرافقيه في غارات إسرائيلية استهدفت منزل ابنته بمنطقة برديس شمال شرق طهران فجر أمس الثلاثاء، فيما أعلنت إيران رسميا ليل الأربعاء مقتله عن عمر ناهز 67 عاما.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، مقتل لاريجاني بعد أيام من ظهوره في مسيرة يوم القدس بطهران، حيث كتب لاريجاني آنذاك أن قادة إيران شجعان ولا يختبئون في تحد لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي.

وينتمي لاريجاني إلى عائلة رجال دين بارزة وشغل مناصب عليا منها قيادة الحرس الثوري ورئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون ورئاسة البرلمان لـ12 عاما ورئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي.

اعتبر أحد أبرز رجال النظام في عهد المرشد السابق علي خامنئي، حيث تولى ملفات حساسة شملت المفاوضات النووية وإدارة علاقات طهران الإقليمية وإخماد الاضطرابات الداخلية، وفقا لروسيا اليوم.

