كتب- محمد شاكر:



اختارت الأكاديمية الأثرية بروما عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس عضوًا بها، ومنحته دبلومة شرفية، تقديرًا لإسهاماته الدولية في مجال الآثار وحماية التراث الإنساني، وذلك خلال احتفالية علمية كبرى أقيمت في إيطاليا، ليصبح أحد أعضاء واحدة من أعرق المؤسسات العلمية الأوروبية.



وجاء هذا التكريم قبيل المحاضرة التي ألقاها الدكتور حواس في المتحف المصري بتورينو، ثاني أهم متحف للآثار المصرية في العالم بعد المتحف المصري بالتحرير، حيث استعرض أبرز ما ورد في كتابه الجديد "الرجل ذو القبعة" الذي صدر مؤخرًا باللغة الإيطالية، ويوثق مسيرته الممتدة لأكثر من خمسين عامًا مع الاكتشافات الأثرية وحياته المهنية.



وقدم المحاضرة الدكتور كريستيان جريكو، مدير المتحف المصري بتورينو، الذي رحب بالدكتور حواس وأشاد بدوره في إعادة إحياء الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية.



وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من المهتمين بالآثار المصرية في إيطاليا، حيث تفاعل الحاضرون مع ما عرضه حواس من قصص وكواليس عن أبرز اكتشافاته الأثرية، وأجاب عن تساؤلاتهم المتعلقة بأسرار الفراعنة وآخر الاكتشافات في منطقتي سقارة ووادي الملوك.



وفي ختام اللقاء، نظمت إدارة المتحف حفل توقيع لكتاب "الرجل ذو القبعة"، حيث أقبل الجمهور على اقتناء نسخهم الموقعة من المؤلف، في أجواء احتفالية عكست شغف الإيطاليين بالحضارة المصرية القديمة.



ويأتي هذا التكريم ضمن جولة علمية يقوم بها الدكتور زاهي حواس في عدد من المدن الإيطالية، لإلقاء محاضرات والتعريف بآخر الاكتشافات الأثرية في مصر، والترويج للحضارة المصرية باعتبارها إرثًا إنسانيًا عالميًا.