نشرة التوك شو| خطة طموحة لتطوير النقل وتفاصيل التسجيل المسبق للشحنات الجوية

كتب : حسن مرسي

01:21 ص 02/01/2026

مجدي الجلاد

تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام على المستويين المحلي والعالمي.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

مجدي الجلاد: عام 2026 قد يشهد حلًا لملف سد النهضة بتدخل أمريكي

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن مصر تتعامل مع ملف سد النهضة بسياسة "النفس الطويل"، مستندة إلى محورين رئيسيين.

الجلاد: خفض الدين ليس مؤشرًا ورقيًا.. والمعيار الحقيقي هو "تلاجة" المواطن

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلاكورة، الكونسلتو، شيفت)، إن التصريحات المتفائلة التي أدلى بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن خفض الدين إلى "مستوى تاريخي" خلال الفترة المقبلة، تثير العديد من التساؤلات والتكهنات بسبب غموضها.

متحدث الحكومة: خطة طموحة لتطوير النقل بالاعتماد على التصنيع المحلي

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على جولة التفقد التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، لمصنع سيماف، في إطار متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، لا سيما في قطاع النقل والمواصلات.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن مصنع سيماف شهد طفرة كبيرة في أعمال التطوير، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في الصناعات الحيوية المرتبطة بمنظومة النقل.

الجمارك تكشف هدف منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI"

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" في الموانئ الجوية يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات وتقليل تعقيدات الإفراج الجمركي.

وأوضح "أموي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "dmc"، أن هذا النظام يساهم في تقليل التكاليف ومنع تكدس البضائع الواردة، مما يتيح الإفراج عنها فور وصولها إلى المطارات المصرية.

خبير آثار يكشف طقوس الفراعنة في احتفالهم برأس السنة

كشف ميسرة عبدالله، أستاذ الآثار المصرية، أن المصريين القدماء كان لديهم طقوس وتقاليد خاصة للاحتفال برأس السنة، متميزة بروح الاستعداد والبهجة.

وأوضح "عبدالله"، خلال لقائه ببرنامج "البعد الرابع"، أن التحضيرات تبدأ قبل نحو شهرين، تزامناً مع الترقب لبدء فيضان نهر النيل، الحدث الأهم في حياتهم، والذي كان يمثل بداية دورة حياة جديدة للأرض ويمنحها الخصوبة.

هيوصل كام؟.. خبير اقتصادي يتوقع مسار الذهب خلال الربع الأول من 2026

توقع الدكتور ممدوح سلامة، الخبير الاقتصادي، أن يشهد سعر الذهب ارتفاعًا خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن الأداء الاستثنائي للمعدن النفيس خلال عام 2025 كان نتيجة مجموعة من العوامل الجوهرية.

وأوضح "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "عن قرب" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العوامل عززت مكانة الذهب كأداة رئيسية للحفاظ على القيمة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى الإقبال المتزايد عليه على الصعيد الدولي.

