روشتة استقبال العام الجديد.. خالد الجندي يكشف أفضل الأعمال

كتب : حسن مرسي

01:00 ص 02/01/2026

الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أفضل ما يُستقبل به العام الجديد هو التحلي بفضيلة العفو.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة من برنامج "لعلهم يفقهون"، أن العفو يعني الصلح عند المقدرة، وعدم الأخذ بالثأر، مشيرًا إلى أن معناه في اللغة والشرع هو الترك والتجاوز.

واستشهد بقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، موضحًا أن العفو هو ما زاد وفاض عن الحاجة.

وأوضح أن العفو في الاصطلاح الشرعي يعني الصفح والتسامح عن أخطاء الناس، مؤكدًا أن معاملة الإنسان للناس هي الميزان الذي يعامله الله به، قائلًا: "عاملوا الناس بما تحبون أن يعاملكم الله به"، فمن أراد الكرم فليكرم، ومن أراد المغفرة فليغفر، ومن أراد المحبة فليحب.

وأشار إلى أن الناس هم "صنارة الصيد للجنة"، وأن طريق الجنة يكون بحسن معاملة الخلق، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾، موضحًا أن هذه الآية تضمنت ثلاث مراتب متدرجة تبدأ بكظم الغيظ، ثم العفو، وتنتهي بالإحسان.

وتابع أن أعلى هذه المراتب هو الإحسان لمن أساء إليك، مؤكدًا أن هذه الدرجات تمثل مراتب الترقي القرآني التي ينبغي على المسلم السعي إليها، مشيرًا إلى أن الجنة لا تُنال إلا بالمجاهدة، وحسن الخلق، والتعامل الراقي مع الآخرين.

