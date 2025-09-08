حزب العدل يطلق حملته الانتخابية بـ57 مرشحًا

كتب- حسن مرسي:

أعلن حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام، عن بدء استعداداته النهائية لانطلاق حملته الانتخابية، وذلك بعد اعتماد القائمة النهائية لمرشحيه في المقاعد الفردية.

وأكد النائب عبد المنعم إمام، أن الحزب يسعى من خلال هذه الحملة، إلى تقديم حلول عملية لمشكلات المواطنين اليومية، مع التركيز بشكل خاص على دعم الطبقة المتوسطة.

وأضاف أن البرنامج الانتخابي للحزب يعبر عن تطلعات المواطنين، ويهدف إلى أن يكون "صوتًا حقيقيًّا للمجتمع المصري" داخل البرلمان.

وأشار إمام، إلى أن التوزيع الجغرافي يعكس إستراتيجية الحزب في التواصل المباشر مع الناخبين في جميع أنحاء البلاد، وتقديم مرشحين قادرين على تمثيل دوائرهم بفاعلية.

وأوضح رئيس حزب العدل، أن حزبه يخوض الانتخابات بـ57 مرشحًا من الشباب والقيادات النسائية والخبرات البرلمانية السابقة.

وشدد على أن الحزب يُظهر حضورًا قويًّا في مختلف المحافظات ، حيث يغطي مرشحوه مناطق حيوية في الصعيد والدلتا، بالإضافة إلى العاصمة.