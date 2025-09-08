كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الحكومة تستهدف النزول بمعدلات الدين إلى أقل رقم على مدار تاريخ مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف خلال الفترة القادمة النزول بمعدلات الدين إلى أقل رقم شهدته مصر على مدار تاريخها، منذ بدأت في حصر أرقام الدين ونسب الدين من ناتج الإجمالي المحلي، موضحًا وجود الأرقام في جميع السيناريوهات التي تعمل عليها الحكومة.

وأشار مدبولي خلال فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وذلك بحضور عددٍ كبير من الوزراء، أن مُعدل التضخم شهد تراجعًا كبيرا جداً خلال عام واحد من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% في يوليو 2025.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل الخسوف الكلي للقمر

أكد الدكتور طه راجح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، التي تستغرق حوالي خمس ساعات و27 دقيقة، هي حدث فلكي طبيعي لا يترتب عليه أي تأثيرات صحية أو بيئية، مشيرًا إلى أن القمر يدخل بالكامل في منطقة ظل الأرض خلال هذه الظاهرة، مما يتسبب في اختفاء نوره مؤقتًا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"إعمار مصر" و"سيتي ستارز" توقعان عقود أكبر مشروع سياحي على ساحل البحر الأحمر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم؛ توقيع شركتي "إعمار مصر" و"سيتي ستارز" مع الحكومة المصرية عقود شراكة لتدشين أحدث مشروعاتها "مراسي البحر الأحمر" (Marassi Red Sea)، في خطوة من شأنها أن تعزز مكانة منطقة البحر الأحمر في مصر كوجهة سياحية فريدة، وتسهم في تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر باستثمارات تبلغ 900 مليار جنيه، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار فخامة رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بعد الإعلان الرسمي.. معلومات عن مراسي البحر الأحمر باستثمارات 900 مليار جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد إنشاء مشروع مراسي البحر الأحمر، مع شركة إعمار الإماراتية وشركة سيتي ستارز السعودية.

-المطور للمشروع شركة إعمار مصر للتنمية وشركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية

- أول توسع لإعمار مصر على ساحل البحر الأحمر بعد نجاح مشروع مراسي الساحل الشمالي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا