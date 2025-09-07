تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير الطيران: مطار القاهرة يحقق 16 مليار جنيه أرباحًا

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مطار القاهرة الدولي يحقق أرباحًا سنوية تصل إلى 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح خطط إصلاحية طويلة الأمد.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال إن هذه الأرقام ليست صدفة، بل نتيجة جهود إدارية وتنظيمية بدأت منذ سنوات لتعزيز الأداء المالي والاقتصادي لقطاع الطيران المصري.

وزير الطيران: مصر لا تبيع مطاراتها وستظل أصل سيادي للدولة

أكد الطيار سامح زكي الحفني، وزير الطيران المدني، أن مطارات مصر ستظل أصل سيادي للدولة ولن يتم بيعها، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها تأتي ضمن الممارسات العالمية المعتمدة في معظم الدول المتقدمة.

وقال الحفني خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على MBC مصر: "معظم المطارات الكبرى عالميًا تديرها شركات متخصصة ذات خبرة دولية في هذا المجال"، موضحًا: "هنجيب ناس متخصصة لإدارة مطارات مثل الأقصر وأبو سمبل وأسوان وبرج العرب وغيرها".

العرابي: نتنياهو يواجه إفلاسًا سياسيًا وتصريحاته بشأن التهجير هوجاء

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين تكشف إفلاسه السياسي، مشيرًا إلى أنه يحاول إلقاء اللوم على مصر للتغطية على فشله في تحقيق أهدافه العسكرية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "مساء جديد" على قناة المحور، قال العرابي، إن نتنياهو الذي يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية، يسعى لزعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال استفزاز القاهرة.

أحمد موسى: معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير القسري

كشف الإعلامي أحمد موسى عن وجود تنسيق مباشر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجماعة الإخوان، مؤكدًا أن التحركات الإقليمية الحالية لا تتم بمعزل عن هذه العلاقة.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "نتنياهو هو من يقوم بتحريك جماعة الإخوان"، موضحًا أن الجماعة الإرهابية لا تتحرك بمفردها، بل تعمل بتنسيق مع إسرائيل في خطوات محددة تؤثر على استقرار المنطقة.

خبير عسكري: نتنياهو يدرك عواقب تجاوز الخط الأحمر المصري

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، أن الحفاظ على معاهدة السلام مع مصر يصب في مصلحة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى التزام مصر الكامل بهذه المعاهدة واتفاقيات المعابر.

خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، قال كبير، إن مصر تُعد ركيزة أساسية في مفاوضات الهدنة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، مما يعزز دورها الإقليمي.

بعد واقعة الإساءة للنبي.. الأوقاف: إجراءات التحقيق لا تزال جارية والنتائج ستصدر الأحد

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة فتحت تحقيقًا موسعًا ومستعجلًا في الواقعة التي شهدها أحد مساجد محافظة الدقهلية، حيث أساء شاب في المرحلة الثانوية خلال خطبته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال رسلان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على الفضائية المصرية التي تحمل الاسم نفسه: "الطالب لا ينتمي إلى الوزارة بأي صفة، لكنه يحفظ أجزاء من القرآن والأحاديث النبوية ويجيد جانبًا من الخطابة"، مشيرًا إلى أن الشاب قدم درسًا في أحد مساجد قرى الدقهلية "وخانه التعبير".

مفيش سفارة على راسها ريشة.. موسى: سيتم إزالة كل الحواجز أمام السفارات الأجنبية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لن يكون هناك أي حاجز أمام أي سفارة"، مضيفًا: "مفيش سفارة على راسها ريشة".

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد قال موسى: "سيتم إزالة كل الحواجز أمام السفارات الأجنبية في القاهرة، جميع الشوارع المحيطة ستُفتح بالكامل أمام حركة المواطنين والسياح، لتعود الحياة إلى طبيعتها في وسط البلد".