برلماني: ملفات الصحة والتعليم والبنية التحتية في مقدمة أولوياتي

أكد النائب عبده مأمون، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، اهتمامه بكافة قضايا المواطنين، خلال أداء دوره البرلماني، وفي مقدمة تلك القضايا والملفات المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم.

جاء ذلك في تصريحات له عقب انتهاءه من إجراءات استخراج كارنيه العضوية بالفصل التشريعي الثالث خلال حفل استقبال النواب الفائزين بمقر البرلمان بالعاصمة الجديدة.

وأضاف "مأمون"، أن استكمال ملف البنية التحتية في القرى من أهم الملفات، لاسيما في ظل مبادرة حياة الكريمة، التي تمكنت من تغيير وجه القرى.

وأشار إلى أنه سيسعى من خلال دوره البرلماني في استكمال تلك الجهود حتى يشعر المواطن بتحسن كافة الخدمات المقدمة اليه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا ملفى الصحة والتعليم في مقدمة الأوليات من اجل تقديم خدمة تعليمية جديدة وكذلك خدمة صحية لائقة بالمواطن البسيط.

وشدد النائب عبده مأمون، على أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم خطط التنمية، التي تستهدفها الدولة.