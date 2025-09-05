سحب منخفضة ورياح..الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا السبت

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيان صحفي: من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً شبورة مائية من (4:8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غدا السبت تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتوقعت الهيئة وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس غدًا يشهد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

وحذرت الأرصاد، من اضطراب الملاحة البحرية على بعض من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (30:50) كم/س وارتفاع الأمواج (1.5: 2.5) متر.

