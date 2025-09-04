إعلان

7 صور.. إجراءات وشروط حصول مستأجري "الإيجار القديم" على وحدات بديلة

01:31 م الخميس 04 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الإيجار القديم (4)
  • عرض 7 صورة
    الإيجار القديم (3)
  • عرض 7 صورة
    الإيجار القديم (5)
  • عرض 7 صورة
    الإيجار القديم (2)
  • عرض 7 صورة
    الإيجار القديم (6)
  • عرض 7 صورة
    الإيجار القديم (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء "إنفوجرافيك" يوضح أبرز التفاصيل المتعلقة بآليات التنفيذ والإجراءات والشروط التي تُمكّن مستأجري الوحدات بنظام "الإيجار القديم" من الحصول على وحدات بديلة وفقًا للقانون الجديد.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار مجلس الوزراء، رقم 53 لسنة 2025، بتنظيم القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى الدولة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويتضمن القرار آليات تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة، وفحص المستندات وتحديد الأولويات للفئات المستحقة، مع إتاحة أنظمة متعددة للتخصيص تشمل الإيجار، والإيجار المنتهي بالتمليك، والتمليك بالتمويل العقاري أو السداد النقدي أو بالتقسيط.

وأكد القرار أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيتولى التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الوحدات المتاحة، وإدارة عملية التخصيص ومتابعة التظلمات، على أن تُنشر النتائج المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد توجه الحكومة لترشيد استهلاك المياه.. هل تتأثر حياة المواطن اليومية؟

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025-2026

آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإيجار القديم وحدات بديلة إجراءات وشروط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟ .. توضيح مهم من الأرصاد
سفارة أمريكا تنشر صورة من مناورة النجم الساطع مع مصر وتعلق: إحنا أقوى مع بعض
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح