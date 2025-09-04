7 صور.. إجراءات وشروط حصول مستأجري "الإيجار القديم" على وحدات بديلة

كتب- محمد أبو بكر:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء "إنفوجرافيك" يوضح أبرز التفاصيل المتعلقة بآليات التنفيذ والإجراءات والشروط التي تُمكّن مستأجري الوحدات بنظام "الإيجار القديم" من الحصول على وحدات بديلة وفقًا للقانون الجديد.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار مجلس الوزراء، رقم 53 لسنة 2025، بتنظيم القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى الدولة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويتضمن القرار آليات تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة، وفحص المستندات وتحديد الأولويات للفئات المستحقة، مع إتاحة أنظمة متعددة للتخصيص تشمل الإيجار، والإيجار المنتهي بالتمليك، والتمليك بالتمويل العقاري أو السداد النقدي أو بالتقسيط.

وأكد القرار أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيتولى التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الوحدات المتاحة، وإدارة عملية التخصيص ومتابعة التظلمات، على أن تُنشر النتائج المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين.

