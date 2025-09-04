رئيس الأركان: تطوير قدرات مقاتلي القوات المسلحة في مختلف التخصصات

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية لضباط القوات المسلحة بالكيان العسكري، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة نظم وبرامج الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري للضباط بالمنشآت التعليمية العسكرية.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى شرح تفصيلي لمنظومة العمل بالمعاهد التخصصية ومتابعة سير العملية التعليمية لعدد من الفرق والدورات للضباط بمختلف أسلحتهم التخصصية وأوجه التطوير والتحديث التي تمت بالمنظومة التعليمية لمواكبة أحدث النظم التكنولوجية في مختلف مجالات العلوم العسكرية.

وناقش الفريق أحمد خليفة، عددًا من الدارسين والوافدين وأعضاء هيئة التدريس في أساليب تنفيذ البرامج التدريبية والدراسات العلمية الحديثة، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير قدرات مقاتلي القوات المسلحة في مختلف التخصصات وذلك في إطار إعداد قادة قادرين على أداء مهامهم بكفاءة واقتدار طبقًا للنظم التكنولوجية الحديثة بكل المجالات العسكرية بما يحقق التطوير المستمر في أداء القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري.

وفي ختام الجولة، قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على أماكن الإقامة والإعاشة للضباط الدارسين بالمعاهد العسكرية التخصصية للاطمئنان على الحالة الإدارية التي تنعكس مباشرة على الروح المعنوية، كما تفقد عددًا من الأقسام والعيادات الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالكيان العسكري التي عكست المستوى المتميز للمستشفى واتباعها لأحدث المعايير المتطورة لتقديم خدمة طبية متميزة.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد توجه الحكومة لترشيد استهلاك المياه.. هل تتأثر حياة المواطن اليومية؟

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025-2026